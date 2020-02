Flix Cinema Beri Kenyamanan Penikmat Film

INILAHCOM, Jakarta - FLIX Cinema, memfokuskan diri pada premium lifestyle brands, memperkenalkan site ketiga yang merupakan "Flagship Cinema-nya di Mall of Indonesia.

Mengusung konsep Lifestyle Cinema, FLIX Cinema mengkombinasikan inovasi yang sarat akan teknologi, comfortable seat serta design interior stylish yang menjadikan pengalaman menonton terasa berbeda.

Sebagai Flagship Cinema, FLIX Cinema di Mall of Indonesia memiliki 10 hall dengan kapasitas tempat duduk hingga 1574 seats. Kesepuluh hall ini terbagi atas beberapa jenis yaitu SILVER Hall, LUXE Hall, PLATINUM Hall dan memperkenalkan sebuah hall baru dan unggulan, STELLAR Hall.

Masing-masing hall menghadirkan kenyamanan dan fasilitas yang berbeda. Untuk SILVER Hall hadir dengan dua jenis seat yaitu ergonomic seat dan silver bed, sementara pada LUXE Hall, selain gliding super soft seat, juga dilengkapi dengan soft blanket. Hall yang akan menjadi pilihan para pecinta film, PLATINUM Hall, merupakan premium class dengan luxurious reclining back & leg seats, yang dilengkapi dengan fasilitas USB charger dan soft blanket.

Pada STELLAR Hall, penonton dapat menikmati film dengan bed model, comfort pillow, soft blanket serta dilengkapi dengan mini bar dan all you can drink on site.

Tidak hanya menawarkan kenyamanan, FLIX Cinema juga menghadirkan teknologi yang mampu mendukung pengalaman menonton film melalui laser projector. Teknologi ini memberikan gambaran lebih jernih dan lebih tajam serta immersive sound.

Selain itu, pada area Cravings, FLIX Cinema mengusung konsep "Self Service" dalam setiap pembelian makanan dan minuman. Konsep self service ini diterapkan untuk melibatkan pengunjung dalam menyiapkan makanan dan minumannya sendiri. Kombinasi dari seluruh hal tersebut diharapkan memberikan pengalaman menonton yang berbeda secara menyeluruh.

David L. Hilman, Chief Operating Officer ASRI mengatakan, "FLIX Cinema memahami bahwa saat ini, penonton film lebih memilih untuk merasakan pengalaman menonton yang berbeda. Artinya dari segi kenyamanan tempat duduk, ketersediaan fasilitas, design interior hingga inovasi, dapat diakomodir oleh sebuah bioskop dan untuk itu FLIX Cinema hadir di Mall of Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan para pecinta film sebagai part of their lifestyle," papar David L. Hilman, Chief Operating Officer ASRI, Jakarta, Kamis, (06/02/2020).

David menambahkan bahwa FLIX Cinema tidak hanya memposisikan diri sebagai Lifestyle Cinema, melainkan juga berusaha untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui sebuah kampanye eco-friendly cinema atau bioskop ramah lingkungan. Kampanye ini dituangkan dalam penggantian kemasan plastik dengan kemasan ramah lingkungan seperti paper straw, cassava bag hingga mengarahkan customer untuk membawa tumbler sendiri.

Selain itu, FLIX Cinema juga menghimbau penonton untuk membeli tiket serta makanan dan minuman secara online melalui aplikasi FLIX Cinema atau website. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi customer untuk memilih tempat duduk serta makanan dan minuman yang diinginkan, tanpa harus antri, dan tentunya akan mengurangi adanya sampah kertas.

Area luas yang dimiliki oleh FLIX Cinema yang ada di Mall of Indonesia juga dapat digunakan untuk beragam kegiatan seperti meet and greet, private screening hingga nonton bareng. Sejalan dengan konsep Lifestyle Cinema yang dijalankan, FLIX Cinema terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas.

Menyambut pembukaan FLIX Cinema di Mall of Indonesia, sederet promo menarik telah disiapkan, antara lain Diskon 50 persen untuk pembelian tiket semua Hall pada tanggal 8 9 Februari 2020, kemudian bagi para member SedayuOne, bisa menukarkan poin SedayuOne untuk mendapatkan tiket gratis SILVER Hall.

FLIX Cinema juga bekerjasama dengan LinkAja dengan mengadakan program promosi cashback 20 persen (maksimal Rp 15.000) bagi pengguna LinkAja untuk setiap pembelian tiket semua hall yang berlaku setiap hari selama masa periode promo.

Selain program opening, FLIX Cinema juga berkolaborasi dengan partner seperti promo S1 Day , nonton film Rp 10.000,- di SILVER Hall dan Rp 25.000,- di LUXE Hall setiap hari Rabu, khusus member SedayuOne. Kemudian program dengan Bank CIMB Niaga Go Mobile, nonton film di SILVER Hall hanya Rp 15.000,- yang berlaku setiap hari Senin Kamis, serta Promo Rp 1,- untuk tiket kedua bagi para pengguna CIMB Niaga Contactless yang berlaku di hari Kamis dan Jumat.

Frans K. Arsianto, General Manager Leasing & Marketing Communications ASRI menyatakan, "beragam promo ini kami berikan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan terhadap FLIX Cinema khususnya bagi pengunjung yang telah menanti kehadiran FLIX Cinema".

Selain itu, Frans juga mengatakan bahwa kedepannya, FLIX Cinema masih akan memberikan banyak promosi menarik.

"Kami berusaha memahami pasar dengan memberikan penawaran program promosi yang menarik untuk penonton setia kami," tambah Frans. (tka)