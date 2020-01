Day of Love Festival Konser Sejuta Cinta

INILAHCOM, Jakarta - Konser musik Day of Love Festival 2020 akan memberikan suguhan apik mengawali tahun 2020. Konser ini mengajak penonton bernostalgia dengan lagu bertema cinta.

Konser ini bakal menampilkan sejumlah band ternama seperti Nidji, ADA Band, Andra and The Backbone, The Moogies, hingga Yovie n Nuno.

"Kami coba tawarkan di Day of Love Festival adalah dengan memberikan nuansa cinta, kasih sayang tidak hanya dengan pasangan, bisa juga bawa orangtua. Karena Day of Love Festival disupport band-band yang punya lagu cinta yang enggak pernah mati," kata Deddy Syah, CEO BIG Event Asia selaku penyelenggara saat jumpa pers di Jakarta, baru - baru ini.

Konser ini bakal berlangsung di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya. Untuk Jakarta akan diselenggarakan bertepatan dengan hari kasih sayang atau valentine day, pada 14 Februari mendatang bertempat di Livespace SCBD Jakarta. Sedangkan di Surabaya akan digelar pada 20 Februari 2020 di JX International.

Deretan band yang bakal tampil mengisi acara di Jakarta antara lain Nidji, Ada Band, Yovie n Nuno, dan Andra and The Backbone.

Sedangkan untuk di Surabaya akan dimeriahkan oleh Ada Band, Nidji, Andra and The Backbone, dan The Moogies. Adapun harga tiket untuk konser Day of Love Festival 2020 dibanderol dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.(tka)