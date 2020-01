Klik Film Mudahkan Masyarakat Nikmati Film Favorit

INILAHCOM, Jakarta - Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat dimudahkan untuk menyaksikan film dari media apapun. Mulai dari televisi, hingga telepon pintar yang tidak leaps dari genggaman masyarakat.

Melihat maraknya kebiasaan tersebut, mengawali tahun 2020, Falcon secara resmi merilis aplikasi klik film yang sudah bisa didowload melalui App Store maupun Play Store. Aplikasi ini sebenarnya sudah lama dimiliki oleh Falcon. Namun, butuh waktu panjang untuk mencari format yang sesuai dengan chemistry konsumen.

"Selama ini, kami belum mempresentasikan klik film kepada media. Sekarang kami sudah menemukan formula yang memikat untuk konsumen, dengan menayangkan film-film bagus dari luar negeri yang tidak tayang dibioskop Indonesia, klik film akan menayangkannya. Setiap bulannya akan ada 6 sampai 8 film baru yang akan ditayangkan klik film," ujar CEO Falcon, H.B Naveen, Jakarta, baru - baru ini.

Selain itu, setiap bulannya, Klik Film akan melaksanakan event nonton bareng. Hal ini dimaksudkan untuk membudayakan aktivitas nonton bareng.

Dari 6 sampai 8 film yang akan tayang di klik film, akan ada 1 sampai 2 film untuk nonton bareng.

Untuk bulan Januari ini, klik film akan merilis dan menggelar nonton bareng film Danger Close : The Battle Of Long Tan. Film luar negeri lainnya yang akan tayang dibulan Januari 2020 di Klik Film adalah, Running With The Devil (Nicholas Cage), Code 8, Man Of Men, Te Uncle, dan Cats.

Selain itu, ada juga film Indonesia yang akan tayang di Klik Film Seperti Si Doel The Movie 2, Asal Kau Bahagia, My Stupid Boss 2, dan Sabyan : Menjemput Mimpi.

Film Danger Close berkisah tentang tragedi bersejarah Battle of Long Tan pada 1966 di Vietnam. Diperankan oleh Nicholas Cage, Running With The Devil bercerita tentang usaha pengiriman kokain yang bermasalah dan perjalanan untuk membawanya melalui perbatasan internasional.

Code 8 mengisahkan tentang perlakuan diskriminasi kepada orang-rang yang memiliki kemampuan super.

Film Drama Korea Man of Men menceritakan kisah persahabatan pengacara yang sangat kaya, dengan penjahat berkedok perawat.

Film The Uncle bercerita tentang gadis berumur 1 tahun yang tidak bisa bergerak. Hidupnya bergantung pada tetangganya dan pekerja social perempuan bernama Ja-young.

Sedangkan film kartun berjudul Cats menceritakan tentang seekor kucing bernama Blanket tinggal di kota bersama putranya, Cape.

Suatu hari, Cape memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memulai petualangan untuk menemukan surga kucing legendaris. Untuk menemukan putranya, Blanket harus mengatasi ketakutannya dan berdamai dengan masa lalunya.

Untuk bulan Februari 2020 yang akan datang, Klik Film akan merilis dan mengadakan nonton bareng film Color Out Of Space.(tka)