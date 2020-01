Ini Nominasi Billboard Indonesia Music Awards

INILAHCOM, Jakarta - Ajang penghargaan bagi insan musik Billboard Indonesia Music Awards 2020 digelar perdana pada 26 Februari 2020 dan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 21.00 WIB.

Menurut Dini Putri, programming & Acquisition Director RCTI, Billboard Music Awards 2020 merupakan bentuk apresiasi bagi musisi di Indonesia.

"Eskpektasinya kita memberikan lebih apresiasi karena musik itu tak berbatas waktu. Kita harapkan semakin ke depan musisi dari berbagai usia dan berbagai genre bisa," kata Dini di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Chief Operating Officer Billboard Indonesia Aldo Sianturi mengatakan, ke depan ajang penghargaan ini bakal menjadi perekat akselerasi artis atau musisi lokal dengan mancanegara.

"Kami menjalin kerja sama dengan RCTI, karena memiliki optimisme yang sama untuk mencapai objektif tersebut. Program ini diharapkan juga dapat mempercepat akselerasi para musisi Indonesia dan karya-karya mereka," katanya.

Billboard Indonesia Music Awards 2020 akan memperebutkan 13 kategori. Penilaian dilakukan secara voting di media sosial, Facebook, Instagram, dan aplikasi RCTI+.

Inilah daftar lengkap nominasi Billboard Indonesia Music Awards 2020? Simak berikut ini:

1. Top 100 Song Of The Year-Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly-Cinta Karena Cinta - Judika-Hanya Rindu - Andmesh-Rayu - Marion Jola, Laleilmanino-Tolong Budi - Doremi

2. Top Collaboration Song Of The Year-Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly-Amin Paling Serius - Sal Priadi & Nadin Amizah-Bebas - Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, Agatha Pricilla-Tak Ingin Pisah Lagi - Marion Jola, Rizky Febian-Waktu Yang Salah - Fiersa Besari Ft. Tantri

3. Top New Artist Of The Year-Arsy Widianto - Dengan Caraku (With Brisia Jodie)-Brisia Jodie - Kisahku-HINDIA (Baskara Putra) - Membasuh (Ft. Rara Sekar)-Marion Jola - Jangan (Ft. Rayi Putra)-Nadin Amizah - Sorai

4.Top Streaming Sog Of The Year (Audio)-Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly-Cinta Karena Cinta - Judika-Cinta Luar Biasa - Andmesh-Rayu - Marion Jola, Laleilmanino-Tolong - Budi Doremi

5. Top Streaming Song Of The Year (Video)-Cinta Karena Cinta - Judika-Cinta Luar Biasa - Andmesh-Kartonyono Medot Janji - Denny Caknan-Salah Apa Aku - Ilir 7-Tolong - Budi Doremi

6. Top Social Artist Of The Year-Agnez Mo - Diamonds (Ft. French Montana)-Fiersa Besari - Celengan Rindu-Hindia (Baskara Putra) - Membasuh (Ft. Rara Sekar)-Kunto Aji - Pilu Membiru-Rich Brian - 100 Degrees

7. Top Male Singer Of The Year-Andmesh - Cinta Luar Biasa-Budi Doremi - Tolong-FIERSA BESARI - Waktu Yang Salah (Ft. Tantri)-Judika - Cinta Karena Cinta-Rizky Febian - Berpisah Itu Mudah (With Mikha Tambayong)

8. Top Female Singer Of The Year-Brisia Jodie - Kisahku-Hanin Dhiya - Berkawan Dengan Rindu-Marion Jola - Rayu (With Laleilmanino)-Nadin Amizah - Sorai-Yura Yunita - Intuisi

9. Top Duo/Group/Band Of The Year-Gac (Gamaliel Audrey Cantika) - Suara-Hivi! - Jatuh Bangkit Kembali-Juicy Luicy - Tak Terbaca-Noah - Wanitaku-The Overtunes - Bicara (Ft. Monita Tahalea)

10. Top Radio Airplay Of The Year-Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly-Cinta Karena Cinta - Judika-Hanya Rindu - Andmesh-Rayu - Marion Jola, Laleilmanino-Wanitaku - Noah

11. Top Karaoke Song Of The Year-Akhir Cinta - Panbers-Dia - Anji-Harusnya Aku - Armada-Kangen - Dewa 19-Kekasih Bayangan - Cakra Khan-Salah Apa Aku - Ilir7

12. Top Throwback Hits Of The Year-Berharap Tak Berpisah - Reza Artamevia-Dan - Sheila On 7-Kangen - Dewa 19-Kecewa - Bunga Citra Lestari-Kenangan Terindah - Samsons-Manusia Bodoh - Ada Band

13. Top Lifetime Achievement 2019Penghargaan khusus bagi musisi berpengaruh yang menoreh catatan dalam belantika musik Indonesia.(tka)