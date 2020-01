Iwan Fals-Slank Ramaikan Konser Perpisahan Si Doel

INILAHCOM, Jakarta - Menandai perpisahan cerita Si Doel, Falcon Pictures dan Karnos Film menggelar Mega Konser berjudul Akhir Kisah Cinta Si Doelpada 17 Januari mendatang. Konser menampilkan Slank dan Iwan Fals.

Konser perpisahan Si Doel ini sekaligus bagian dari promosi film "Akhir Kisah Cinta Si Doel" yang dijadwalkan tayang bioskop Tanah Air mulai 23 Januari 2020.

"Yang luar biasa bukan hanya mega konsernya saja tapi peserta konsernya luar biasa. Yang pertama ada bang Iwan Fals kemudian Slank, Armada dan Wizzy serta artis-artis lainnya. Artinya saya bangga dan bahagia bahwa mereka mau untuk hadir,"ungkap Rano Karno di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sutradara, penulis skenario sekaligus pemeran Si Doel ini begitu bangga ketika musisi legendaris Iwan Fals mau terlibat dalam Mega Konser ini. Selain itu juga kehadiran Slank yang merupakan salah satu band idolanya.

"Kami sama-sama saling menggemari. Saya adalah penggemar bang Iwan dari dulu, Slank juga saya suka lagu-lagunya. Jadi begitu mereka diminta untuk ikut konser ini dan mereka bersedia. Itu yang luar biasa,"ucap Rano.

Iwan Fals di tempat yang sama mengatakan, dirinya akan membawakan sedikitnya empat buah lagu dalam gelaran konser Akhir Cinta Si Doel. Salah satu yang akan dia bawakan adalah lagu Si Doel Anak Betawi. Di lagu ini Iwan Fals akan duet bareng grup musik Armada.

"Saya akan bawakan 4 lagu. Satu lagu kolaborasi sama Armada. Tiga lagu lainnya entar saja," kata Iwan Fals.

Sementara itu, Slank akan membawakan sejumlah lagu bertema cinta sesuai dengan tema filmnya. Salah satu lagu yang bakal dibawakan Slank adalah lagu bertajuk I Miss you But I Hate You.

Kaka, vokalis Slank mengatakan, sinetron Si Doel Anak Sekolahan memiliki kesan tersendiri bagi grup musik Slank.

"Si Doel kan tayanganya tahun 90-an kan ya. Ada banyak kejadian aku sama Bimbim, lagi sibuk bikin lagu sampai tengah malam dan ketemu sama sinetron ini. Pada waktu itu sinetron ini memang keren banget. Gambarnya bagus, ceritanya dalam, dan pemain-pemainya juga gila," demikian Kaka Slank.(tka)