Anggun Raih Penghargaan Asian Television Awards

INILAHCOM, Jakarta - Prestasi membanggakan diraih penyanyi Anggun. Ia meraih penghargaan Asian Television Awards untuk kategori Kontribusi di Bidang Pertunjukan Seni Terbaik (Outstanding Contribution to Perfoming Arts).

Kabar bahagia ini disampaikan Anggun lewat unggahannya di akun media sosial Instagtam pribadinya, @anggun_cipta.

Dalam foto tersebut Anggun tampak berpose sambil memegang piala Asian Television Awards.

"So this happened tonight! Received am award from @asiantvawards for an "Outstanding Contribution to Asian Television - Performing Arts," tulis Anggun sebagai keterangan foto, Senin (13/01/2020).

Anggun merupakan artis kelahiran Indonesia pertama yang meraih penghargaan khusus di acara industri televisi Asia yang paling signifikan dan terkenal, yang disebut sebagai Emmy Awards dari Asia. Acara yang memasuki edisi ke-24 tahun ini di selenggarakan di Manila, Filipina dan di hadiri oleh para aktor, presenter dan produser terkemuka di industri televisi di benua Asia.

Anggun di puji karena perannya sebagai juri di program "Asias Got Talent" yang di siarkan di 19 negara di Asia, Anggun juga mendapat penghargaan karena perannya sebagai juri di Perancis untuk program franchise TV paling sukses "The Masked Singer".

"Saya merasa sangat tersanjung dengan penghargaan ini," ujar Anggun. (tka)