Konser Perpisahan Si Doel, Ini Bocoran dari Slank

INILAHCOM, Jakarta - Grup Musik Slank turut ambil bagian dalam konser perpisahan Si Doel bertajuk Akhir Kisah Cinta Si Doelpada 17 Januari mendatang. Slank akan tampil sepanggung dengan Iwan Fals.

Kaka, vokalis Slank mengaku antusias ketika mendapat tawaran tersebut. Sebab, cerita Si Doel sudah menemaninya semasa remaja khususnya pada medio 90-an.

"Waktu dihubungi langsung mau. Padahal waktu itu belum tahu maksudnya apa. Oh ternyata buat rilis film terakhirnya. Pas ditawari langsung mau saja,"ungkap Kaka di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Slank membocorkan, dalam konser yang akan disiarkan RCTI tersebut mereka bakal membawakan empat nomor lagu. Seperti "Kamu Harus Pulang", "I Miss You But I Hate You", dan dua lagi masih dirahasiakan.

"Kami mau bawakan empat lagu. Tapi memang kami meramaikan di konser rayanya, jadi di filmnya kami enggak terlibat,"ucap Kaka.

Kaka menambahkan, rencananya ia bakal membuat kejutan dengan Si Doel alias Rano Karno di atas panggung.

"Tadi barusan nodong Bang Rano untuk nyanyi. Langsung gue tarik saja kalau dia mah, Insyaallah nanti jadi kejutan," ujar Kaka.(tka)