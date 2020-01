Agnez Mo Yakin Menangkan iHeartRadio Music Awards

INILAHCOM, Jakarta - Penyanyi Agnes Monica atau yang kini dikenal dengan Agnez Mo masuk dalam nominasi ajang penghargaan iHeartRadio Music Awards. Dia masuk nominasi kategori Best Fan Army.

Agnez Mo optimistis dapat memenangkan ajang penghargaan bergengsi tersebut, mengulang kemenangannya pada tahun lalu.

"Optimis dong, urusan menang itu nanti. Tapi saya harus optimis," ungkap Agnez Mo JCC, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Satu hal yang membuat Agnez Mo optimistis karena fansnya di Indonesia selalu mendukung penuh setiap karyanya.

"Apa yah, kalau dipikir sebenarnya fans Indonesia juga gila (dukungnya). Jadi optimis dan gampang kok cara votenya," ujarnya.

Pada ajang iHeartRadio Music Awards untuk kategori Best Fan Army, Agnez Mo bersaing dengan penggemar dari Ariana Grande (Arianators), Justin Bieber (Beliebers), BTS (BTSArmy), Camila Cabello (Camilizers), Harry Styles (Harries), Why Don't We (Limelights), Louis Tomlinson (Louies), Shawn Mendes (MendesArmy), Niall Horan (Niallers), Selena Gomez (Selenators), dan Taylor Swift (Swifties).

Untuk mendukung Agnez Mo pada ajang iHeartRadio Music Awards, para penggemar cukup membuat sebuah kicauan di Twitter disertai tagar #agnation #bestfanarmy dan #iHeartAwards.(tka)