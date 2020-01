Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 Siap Teror Bioskop

INILAHCOM, Jakarta - Rumah produksi Frontier Pictures bersiap merilis film horo Sebelum Iblis Menjemput (SIM) Ayat 2, film horror yang dibintangi Chelsea Islan dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto.

Jelang perilisannya, dua karakter poster pun telah diluncurkan yang menampilkan dua pemeran, yakni Shareefa Daanish dan Lutesha.

Shareefa Daanish memerankan karakter Jenar di film SIM Ayat 2. Di poster terlihat ekspresi Jenar dengan tatapan kosong, terpengaruh roh dirinya di sebelah kiri kanan. Begitupun poster karakter Lutesha yang berperan sebagai Kristi, ia diapit dua roh dirinya yang sedang meronta-ronta.

Dua karakter poster tersebut memiliki tagline Masa Lalu Akan Kembali Menemukanmu. Dari kedua karakter poster itu, sutradara Timo Tjahjanto tampaknya ingin memberi clue kepada calon penonton atas teka teki misterius di film horror terbarunya ini. Film SIM Ayat 2 akan melanjutkan sesuatu yang belum tuntas di film pertamanya yang tayang 2018 lalu.

Shareefa sudah beberapa kali bermain film horror, dan SIM Ayat 2 menjadi reuni dirinya dengan Timo setelah Rumah Dara (2009). Tentunya bergabungnya Shareefa bakal menambah sentuhan horror film SIM Ayat 2. Sejak official first look SIM Ayat 2 dirilis beberapa waktu lalu, sudah banyak orang memberi komentar penasaran dengan keterlibatan Shareefa di film ini. Aktingnya nanti menjadi yang paling ditunggu-tunggu pecinta film horror.

"Timo adalah sutradara favorit saya, dia teman saya lebih dari 10 tahun dan saya selalu mau bekerjasama dengan dia termasuk SIM Ayat 2 dimana saya berperan sebagai Jenar," kata Shareefa Daanish, seperti dalam keterangan rilis, Sabtu (11/1/2020).

Sementara keterlibatan Lutesha membuat film SIM Ayat 2 kian menjanjikan untuk ditonton. Lutesha merupakan aktris muda berbakat, ia pernah menjadi nominasi Piala Maya 2017 sebagai aktris pendatang baru. Dan film SIM Ayat 2 adalah film horror pertamanya, sebuah tantangan baru dalam karier Lutesha.

"Saya discover something new di film horror pertama ini. Didirect oleh mas Timo sungguh sangat menyenangkan, one take ok. Saya sangat percaya dengan Timo akan hasilnya," ungkap Lutesha.

Selain dua poster karakter Shareefa dan Lutesha, Frontier Pictures akan segera mengeluarkan sejumlah karakter poster lainnya. Film ini dibintangi Chelsea Islan, Baskara Mahendra, Karina Salim, Aurelie Moeremans, Arya Vasco, Widika Sidmore dan Hadijah Shahab.

Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 dijadwalkan rilis pada 27 Februari di bioskop Tanah Air.(tka)