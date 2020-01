Drama Mandarin Populer The Untamed Hadir di We TV

INILAHCOM, Jakarta - Tren menonton film atau drama kini telah bergeser, tak lagi harus menonton siaran di televisi. Namun, kini sebagian besar masyarakat menonton secara mobile.

Tren tersebut juga mempengaruhi kualitas konten yang disajikan. Salah satunya drama China (Mandarin) yang menciptakan drama dengan memiliki kualitas, alur cerita, dan sinematografi yang mumpuni.

Di Indonesia, penggila serial drama terbilang cukup banyak. Setelah drama Korea, kini drama Mandarin juga mulai mendapat perhatian khusus di Tanah Air.

Sejak era 90-an, tayangan drama Mandarin sudah menjadi bagian dari tontonan keluarga Indonesia.Sebut saja serial-serial seperti Kera Sakti, Siluman Ular Putih, Pendekar Rajawali dan drama romantis yang sangat melegenda di tahun 2000-an, yaitu Meteor Garden.

Menariknya, kini drama Mandarin telah dikemas lebih modern dan efek spesialnya tidak kalah dengan drama Korea. Identitas drama China atau Mandarin yang identik dengan alur cerita romantis dan adegan action yang berkelas, hingga saat ini tidak pernah ditinggalkan.

Salah satu drama China yang populer saat ini adalah "The Untamed". Drama yang diproduksi oleh Tencent Video ini baru saja mendapatkan title sebagai Asian Drama of the Year dari polling yang dilakukan oleh situs Starmometer. Selama 2019, drama ini berhasil meraup keuntungan sebesar 1.3 triliun rupiah dari fan meeting, konser, hak siar dan album.

Di tahun yang sama, drama ini pun berhasil mendapatkan delapan belas penghargaan bergengsi di antaranya: best director, best new actor, most popular actor, most popular drama, best web series dan lain lain.

Selain itu, ada lagi drama China yang tidak kalah suksesnya dengan "The Untamed", yaitu "My Girlfriend is An Alien".

WeTV, sebagai layanan OTT yang menayangkan secara eksklusif serial drama ini di Indonesia, baru saja mendatangkan aktor dan aktris utama drama tersebut, Bie dan Wan Peng, ke Indonesia.

Fan meeting yang dihadiri oleh lebih dari empat ratus penggemar tersebut, sangatlah sukses. Kharisma Bie membuat penggemar, yang kebanyakan kaum hawa tersebut, histeris.

Tidak hanya dua drama itu saja, ada juga drama populer lainnya seperti; "A Little Thing Called First Love" drama China yang di-remake dari film popular Thailand dengan judul "Crazy Little Thing Called Love", sangat populer di Indonesia bahkan dibintangi oleh mantan personil boyband Wanna One, Lai Guanlin.

Ada juga "3 Lives, 3 Worlds, 10 Miles of Peach Blossoms" yang menceritakan kisah percintaan dewa langit dengan siluman rubah di dunia manusia, lalu "Put Your Head on My Shoulder" sebuah drama romantis yang membuat aktor muda pendatang baru LinYi, menjadi naik daun dan digandrungi para kaum hawa, dan banyak lagi drama-drama China yang keren dan wajib masuk ke watchlist.

Salah satu keunggulan dari drama China adalah durasi tiap episodenya sangat pas dengan kebiasaan menonton orang Indonesia, sehingga cocok untuk binge-watching. Selain itu, jalan ceritanya yang sederhana dan tidak berbelit-belit, membuatnya mudah untuk dimengerti.(tka)