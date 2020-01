LOVE FEST 2020 Kembali Menabur Cinta

INILAHCOM, Jakarta LOVE FEST 2020-Love is Livekembali lagi menyapa seluruh penikmat musik tanah air dibulan cinta, Februari.

Edisi tahun ini hadir selama 2 hari pada hariJumatdanSabtu, 21dan22 Februari 2020diIstora Senayan Jakarta, dengan menghadirkan beragam musisi ternama, tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri.

LOVE FEST 2020 Love is Liveakan membawa kembali semua kenangan tentang cinta yang dikemas dalam suguhan lantunan musik dan melodi yang akan di nyanyikan oleh grup musik boyband yang populer /hitsdi era tahun 90-an yaitu98 Degrees.

Grup musik yang terdiri dariJeff,Nick,JustindanDrewini akan kembali menyapa parafansnya dengan membawakan lagu - lagu terbaik mereka seperti "Because of You", "Invisible Man", "The Harderst Thing"dan masih banyak hanya diLOVE FEST 2020.

Tidak hanya mereka saja, akan ada juga penampilan dari anak muda bertalenta asal Inggris yang tidak hanya pandai bernyanyi, tapi Ia pernah juga menjadi presenter TV di negaranya, yaituHarvey Leigh Cantwellatau yang lebih dikenal dengan namaHRVY.

Pemuda kelahiran 1999 ini telah berhasil membuat dua mini album sejak tahun 2017 yaitu Holiday dengan single "Holiday"dan "Phobia"serta mini album Talk to Yadengan single "Personal", dimana dari semua lagu-lagu yang Ia punya lagu "Personal" lah yang menjadi single yang paling populer hingga saat ini.

Video musiknya telah dilihat lebih dari 200 juta penonton diYouTube.HRVYjuga pernah menjadi artis pendukung di beberapa konser besar sepertiSalute TourbersamaLittle Mix,Christmas 2017 TourbersamaRoadTripdanThe Night and Day TourbersamaThe Vamps.

Pria yang juga peraih nominasi penghargaanBreakTudo Awards 2018untuk kategoriThe International New Artistini akan mampir ke Indonesia dan menyapafansnya spesial hanya diLOVE FEST 2020 di Jakarta.



Selain98 DegreesdanHRVY,LOVE FEST 2020akan mendatangkan juga penyanyi Rock, Pop dan Jazz asal AustraliaSun Raidengan hit singlenya "San Francisco Street", akan ada pula penampilan dari musisi tanah air yang tidak kalah menarik untuk ditonton yaituReza Artamevia, Marion Jola, Nadin Amizah,Bunga Citra Lestari, Fourtwnty, Nitya Shamdasani, North to East, Rossa, Tulus, Andmesh, Ardhito Pramono, Armand Maulana, Devano Danendra, Glenn Fredly dan Yovie & Arsy Widianto, seperti yang dikutip dari siaram pers, Jakarta, Kamis, (09/01/2020).



LOVE FEST2020kali ini akan memberikan pengalaman festival yang berbeda karena bukan hanya musik, tapiLOVE FEST 2020juga menawarkan berbagai macam aktifitas yang berhubungan erat dengan perasaan, hubungan dan cinta, seperti Penampungan Jomblo, Love Games, Carnival Games, Wheel of Love dan beragamactivity boothlainnya yang dapat diikuti para pasangan, grup teman, ataupun yang masih single.



Semua pengalaman tersebut ada diLOVE FEST 2020 - Love is Livepersembahan dariHype FestivalbersamaBerlian EntertainmentdanPanorama Live, yangakan diselenggarakan pada Hari JumatdanSabtu, 21dan22 Februari 2020,berlokasi diIstora Senayan Jakarta.



Informasi yang perlu diketahuiDress Codeuntuk datang keLOVE FEST 2020 Love is Livedengan menggunakanoutfitwarnaHitamuntuk pria yang masih single,Merahuntuk wanita yang masih single danPutihuntuk couple atau yang sudah punya pasangan.(tka)