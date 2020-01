Isi Animasi, Robby Purba Rela Sakit Tenggorokan

INILAHCOM, Jakarta - Presenter, Robby Purba mengaku harus mengubah suaranya demi mengisi film animasi yang berjudul Titus Mystery of The Enygma, menjadi tokoh Bulpan.

Awalnya sangat mudah. Karena saat itu Robby mengaku sedang sakit dan suara yang dikeluarkan sangat serak.

"Kebetulan di hari pertama take itu lagi sakit tenggorokan dan itu gampang. Begitu sembuh, harus menyamakan suara pas lagi sakit itu susah. Sakit di sini (tenggorokan)," ujar Robby Purba saat ditemui di premier film Titus Mystery of The Enygma, Jakarta, Senin, (06/01/2020).

Ikut terlibat dalam film animasi memberikan dia pengalaman baru. Karena, pada film tersebut banyak terdapat pesan moral yang sangat dalam dan bisa diambil oleh keluarga serta anak - anak.

"Karakter Bulpan ini meski jahat dia juga sangat melow. Buktinya, diakhir film dia nyanyi lagu Cinta Luar Biasa. Lagu ini kan sangat viral dan disukai banyak orang," tambahnya.

Film ini mengisahkan tentang detektif. Dia akan mengajak penonton ikut bertualang mencari misteri dan teka-teki (puzzle) enygma. Enygma adalah perangkat yang ditemukan oleh ilmuan bernama Lemming, yang bisa menghasilkan energi bersih tanpa batas.

Film Animasi Titus yang akan tayang di Bioskop pada tanggal 9 Januari 2020. Pengisi suara film tersebut antara lain Arbani Yasiz sebagai Titus, Ranty Maria sebagai Fyra, Lukman Sardi sebagai Bobit, Robby Purba sebagai Bulpan dan special cameo dari Jessica Tanoesoedibjo sebagai Jessica.

Film yang memiliki nilai edukatif ini sangat cocok dinikmati oleh segala usia terutama anak-anak. Sifat tidak mengeluh, pantang menyerah dan gigih ditonjolkan karakter Titus ketika mengungkap misteri di film ini. (tka)