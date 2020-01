Diteror! Nikita Mirzani Ngadu ke Presiden Jokowi

INILAH.COM, Jakarta - Artis peran sekaligus presenter televisi Nikita Mirzani mengadu kepada Presiden Jokowi. Dalam unggahannya di Instagram Story, Minggu (5/2/2020), ia mengaku diteror orang tak dikenal.

"Dear pak @jokowi, tolongin saya pak. Hampir setiap hari orang datang ke rumah saya minta uang," tulis Nikita Mirzani.

Bintang film berusia 33 tahun ini menyebut, sejumlah orang yang menerornya itu meminta uang dengan jumlah yang tidak wajar. Bahkan mencapai puluhan juta.

"Kalau mintanya cuma Rp 1 juta nggak apa-apa. Tapi ini mintanya Rp 20 juta sampe lebih Rp 20 juta. Saya kan bukan anggota Dewan. Saya juga bukan gubernur apalagi walikota. Masa pada ke rumah saya minta duit terus," tulisnya lagi.

Merasa tindakan yang dialami itu sebagai teror dan ancaman, Nikita pun meminta pertolongan yang disampaikan via Instagram (IG).

"Help me please!" ucap Nikita Mirzani.

Dalam unggahannya di IG, pemeran film Jakarta Undercover ini turut menyertakan foto seorang Ibu-Ibu yang duduk di depan rumahnya. Perempuan itu terlihat membawa seorang anak kecil.(tka)