Fesyen Yuni Shara Saat Banjir Raih Perhatian

INILAHCOM, Jakarta - Banjir melanda daerah Jakarta, Bekasi, Tanggerang dan sekitarnya. Salah satunya adalah rumah yang dihuni penyanyi solo perempuan Indonesia, Yuni Shara.

Kakak Kandung, Krisdayanti tersebut menampilkan foto dirinya ditengah genangan air yang masuk ke dalam rumahnya. Yuni tampak santai menghadapi banjir yang masuk ke dalam lantai satu rumahnya.

Beragam reaksi netizen terlihat pada kolom komentar di akun instagramnya @yunishara.

Yuni dinilai tampilfashionable. Dia menggunakan kaos garis - garis putih biru, dipadukan dengan celana jeans pendek. Agar bisa berjalan di tengah air yang masuk ke rumahnya, Yuni tampak menggunakan sepatu bot Burberry.

"Banjir......... but make it fashion.#burberryon point. Love your positive attitude and optimism. Idolaku nomor 1," tulis @marioginan7jar yang juga vokalis Kahitna.

Pada tampilan foto tersebut, Yuni memberikan caption dengan rasa syukur atas kejadian yang dialami pada awal tahun 2020.

"Alhamdulillah..Thank you 2019. Welcome 2020," tulis Yuni Shara.