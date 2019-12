Kontes Adu Singing Ajang Milenial Adu Bakat Nyanyi

INILAH.COM, Jakarta - Program musik Karaoke Anthem Challenge kembali digelar. Sukses lewat Kontes Adu Singing perdana, kini edisi kedua digelar pada 19 Desember 2019 dengan mengangkat tema "Love Triangle".

Perhelatan kedua ini masih mengambil tempat yang sama yakni, di KILO Lounge, Gunawarman, Jakarta Selatan.

Seperti tema yang diusung, karaoke anthem yang dilantunkan pada malam itu kental dengan nuansa cinta segi tiga. Grup band Kasper yang beranggotakan Lips (vokalis), DJ (drummer), dan Kasper (gitaris) yang memandu pengunjung untuk sing along, lagi-lagi tampil penuh energi, terlebih Lips, sang vokalis bergaya hype nan atraktif.

Berbeda dengan band kebanyakan, Kasper memang memfokuskan diri saat ini sebagai band karaoke anthem yang selama ini didominasi oleh DJ performance. Sejumlah karaoke anthem yang dibawakan oleh Kasper sukses menghipnotis pengunjung untuk bernyanyi bersama. Mulai dari hits internasional seperti Bizzare Love Triangle, Fix You, Unbreak My Heart, dan Love on Top, hingga karaoke anthem lokal seperti Teman Tapi Mesra, Kasih Tak Sampai, dan Biar Menjadi Kenangan.

"Seneng banget dengan semua yang datang dan bernyanyi malam ini di Kontes Adu Singing. Antusiasme penikmat karaoke keliatannya makin menggila dan kita harap ini menjadi trend positif. Gue berharap dengan penampilan Kasper di Kontes Adu Singing bisa memfasilitasi mereka yang ingin melampiaskan hobi bernyanyi dengan cara yang lebih asyik dan seru," kata DJ dari band Kasper dalam keterangan tertulis.

Selain menjadi penggebuk drum band Kasper, DJ bersama penyiar radio Gofar Hilman merupakan sosok dibalik layar yang menjadi penggagas program Karaoke Anthem Challenge. Menurut DJ, agak sedikit berbeda dengan gelaran perdananya, Kontes Adu Singing kali ini melibatkan lebih banyak peserta yang sebelumnya merekam dan mengunggah video karaoke mereka di Instagram. Mereka yang terpilih, berasal dari perserorangan (solois), duo, maupun grup band kemudian diundang dalam Kontes Adu Singing Vol.2.

"Pesertanya ada yang solois, grup musik akustik, sampai full band. Cukup banyak yang submit dan kita sempat kesulitan memilih mana yang akan join di Kontes Adu Singing kali ini. Karena semuanya bener-bener bagus, kreatif, dan niat bikin videonya. Namun yang terpenting, dengan tampil di Kontes Adu Singing, mereka yang tadinya hanya perform di video, jadi punya experience yang pastinya lebih seru,"papar DJ.

Para peserta ini mengikuti mekanisme Karaoke Anthem Challenge dengan cara menyanyikan salah satu karaoke anthem favorit berdurasi 15 detik dan kemudian diunggah di Instagram. Kemudian mereka menggunakan tagar #KaraokeAnthemChallenge lalu menandai ke akun milik Kasper Band dan Gofar Hilman. Selain peserta terpilih yang tampil, peserta lain yang ikut serta Karaoke Anthem Challenge lewat video diperkenankan meramaikan Kontes Adu Singing Vol.2.

"Gue tahu Kontes Adu Singing setelah liat di akun IG-nya Kasper yaitu @wearekasper. Kelihatannya seru juga kalau ikutan dan band gue langsung bikin video pas lagi manggung. Beruntung akhirnya kita diundang Kasper dan Gofar Hilman. Karena memang niat pengen banget tampil di Kontes Adu Singing. Ini acara gokil sih, beda dari event lain. Gue liat KAS yang pertama antusiasnya oke banget dan yang keduanya lebih keren lagi," kata salah satu peserta, Boby vokalis dari Bar Music.

Serunya lagi, di Kontes Adu Singing Vol.2 ini juga diumumkan para pemenang Karaoke Anthem Challenge. Adalah pemilik akun Instagram @arthanauli yang didaulat menjadi pemenang Karaoke Anthem Challenge kali ini. Pemilik nama lengkap Artha Nauli Hutabarat ini menjadi juara berkat kiriman videonya yang sedang bernyanyi diiringi gitar akustik. Terpilihnya Artha di Karaoke Anthem Challenge makin melengkapi sederet prestasinya di kancah perkaraokean. Sebelumnya Artha diketahui pernah menjadi Finalis The Voice Indonesia 2018 dan masuk Top 5 Karaoke World Championship di Finlandia. []