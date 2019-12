Nate Qi Gelar Konser Musik Tunggal

INILAHCOM, Jakarta - Nate Qi, seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser independen berbasis di Brooklyn, New York hadir untuk menggelar konser musik tunggal.

Gelaran konser ini memadukan lantunan lagu-lagu dream pop, folk, dan electronica yang dipenuhi rasa nostalgia dan terasa seperti cuplikan dari kumpulan puisi pribadinya dari album perdananya, Elementary Love. Pemuda kelahiran Jakarta 4 Maret 1990 ini memiliki nama asli Jonathan Koe.

Nate Qi adalah nama panggilan oleh ibunya semasa kecil yang akhirnya digunakan untuk peluncuran album perdananya Elementary Love.

Saat mendengar nama Nate Qi, timbul perasaan hangat dan nostalgic, serta perasaan berani dan bebas.

"Di sisi lain, saya juga menemukan potrait diri saya saat masih berumur 3-4 tahun yang dengan percaya diri menggenggam microphone. Nama Nate Qi menjadi pengingat untuk saya untuk tidak takut bernyanyi, menari, dan mencintai hidup, seperti saat masih kecil," ujar Nate, Jakarta, Jumat, (20/12/2019).

Konser Nate Qi Live in Jakarta merupakan gelaran konser petamanya di Indonesia.

Nate memulai karirnya sejak umur tahun 17 dengan mendapatkan beasiswa musik piano klasik di Manhattan School of Music, salah satu konservatori terbaik di Amerika Serikat.

Maret lalu, Nate baru saja merilis album Elementary Love di Ace Hotel, New York. Sebelumnya, Nate Qi telah mengeluarkan single perdananya bertajuk Collide.

Album Elementary Love menceritakan tentang perjalanan anak muda yang mengalami jatuh cinta dan patah hati untuk pertama kalinya.

Nate Qi menyampaikan pesan yang sesuai dengan pengalaman anak muda saat ini, cinta romantis, dan cinta terhadap studi, teman, dan bahkan komunitas.

A Hundred Reasons, Full of Circle, dan December adalah beberapa lantunan lagu yang terdapat pada album tersebut.

"Sepanjang hidup saya, musik adalah sahabat yang selalu mengingatkan bahwa you are not alone. Mungkin orang di sekitar sulit mengerti apa yang kita hadapi, tetapi ada saat kita menyalakan radio dan mendengar seorang penyanyi yang tidak kita kenal menceritakan sebuah pengalaman yang mirip dengan apa yang pernah kita alami," tambahnya.

Seperti halnya dalam penulisan album tersebut yang ditulis saat masa tersulit dalam hidup. Proses menulis dan memproduseri album ini menyemangati untuk melewati masa itu.

Hingga saat ini, Album Elementary Love dapat dinikmati di Spotify, Apple Music, iTunes, CDBaby, dan Google Play. Nate Qi juga dapat disapa melalui kanal media sosial resminya di Instagram (@nate_qi) dan Facebook yang dapat dilihat di www.facebook.com/nateqimusic/.

"Melalui konser ini, saya ingin membagikan momen spesial dan personal dari saya untuk para pendengar hari ini atas kecintaan saya terhadap musik melalui gubahan lagu sendiri. This is where it all started for me and I want to recreate that moment for this very special concert. Kedepannya, saya berharap lantunan musik dari album saya ini dapat menjadi sahabat bagi para pendengar dan menjadi soundtrack momen-momen penting dalam hidup mereka," tutup Nate.(tka)